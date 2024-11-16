Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Украина, после Евромайдана превращенная в смесь концлагеря и Дикого поля, не перестает дивовать мир своим изумительным "бомондом", о котором постоянно сообщают кошмарные вещи украинские же политики и СМИ, конкурирующие друг с другом.