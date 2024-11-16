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Содействие секте ПЦУ защищает киевских воров от тюрьмы

Содействие секте ПЦУ защищает киевских воров от тюрьмы

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Украина, после Евромайдана превращенная в смесь концлагеря и Дикого поля, не перестает дивовать мир своим изумительным "бомондом", о котором постоянно сообщают кошмарные вещи украинские же политики и СМИ, конкурирующие друг с другом.

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