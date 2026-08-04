Валентин Щербаков

Неужели снова проглотим и не подавимся. А ведь пиндосранцы сами давно разработали и продолжают содержать свои химические лаборатории на территории 404 и двигают свою продукцию хохлобандеровцам для войны с нашей страной. Об этом еще генерал Кирилов заявлял, реакции не было, а его и убрали поэтому....