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США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ

США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ

США ввели санкции против элементов ядерной триады РФМинутка "духа Анкориджа"США ввели санкции против подразделений МО РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепа США.

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Комментарии
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Александр
В чём санкции заключаются?
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1 м.
Валентин Щербаков
Неужели снова проглотим и не подавимся. А ведь пиндосранцы сами давно разработали и продолжают содержать свои химические лаборатории на территории 404 и двигают свою продукцию хохлобандеровцам для войны с нашей страной. Об этом еще генерал Кирилов заявлял, реакции не было, а его и убрали поэтому....
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1 м.
Атом Мартин
👍
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1 м.