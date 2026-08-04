США ввели санкции против элементов ядерной триады РФМинутка "духа Анкориджа"США ввели санкции против подразделений МО РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепа США.
США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ
Комментарии
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Александр
В чём санкции заключаются?
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1 м.
Валентин Щербаков
Неужели снова проглотим и не подавимся. А ведь пиндосранцы сами давно разработали и продолжают содержать свои химические лаборатории на территории 404 и двигают свою продукцию хохлобандеровцам для войны с нашей страной. Об этом еще генерал Кирилов заявлял, реакции не было, а его и убрали поэтому....
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1 м.
Атом Мартин
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1 м.
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