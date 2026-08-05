В Петербурге пройдёт WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS 2026

19 и 20 августа Санкт-Петербург станет главной площадкой российской барной индустрии. Программу премии откроет масштабный бархоппинг: 19 всех желающих примут более 50 баров Петербурга и, в формате гостевых смен, лучшие барные команды со всей России.
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