Теперь загрузка тяжелых страниц, онлайн-видео и приложений занимает заметно меньше времени С 11 сентября 2026 года, когда в России начали работать сети пятого поколения, скорость мобильного интернета увеличилась на 14–20%, сообщает TelecomDaily, ссылаясь на анализ более миллиона пользовательских замеров.