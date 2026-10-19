Теперь загрузка тяжелых страниц, онлайн-видео и приложений занимает заметно меньше времени С 11 сентября 2026 года, когда в России начали работать сети пятого поколения, скорость мобильного интернета увеличилась на 14–20%, сообщает TelecomDaily, ссылаясь на анализ более миллиона пользовательских замеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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