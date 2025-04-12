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Новости Тамбова

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Юридическая компания "Эксперт" празднует юбилей

Юридическая компания "Эксперт" празднует юбилей

12 апреля 2005 года в Тамбове была создана юридическая компания "Эксперт". За 20 лет работы организация оказала правовую помощь сотням клиентов, отстаивала их интересы в суде, решила десятки сложных задач.

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