Юридическая компания "Эксперт" празднует юбилей

12 апреля 2005 года в Тамбове была создана юридическая компания "Эксперт". За 20 лет работы организация оказала правовую помощь сотням клиентов, отстаивала их интересы в суде, решила десятки сложных задач.
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