Мэр столицы сообщил об итогах работы градостроительного комплекса

Драйвером развития Москвы по-прежнему остается градостроительный комплекс, сообщил Сергей Собянин. За семь месяцев 2026 года строители сосредоточены на основных задачах по программе реновации, созданию комфортной городской среды и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.