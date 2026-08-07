Мэр столицы сообщил об итогах работы градостроительного комплекса

Драйвером развития Москвы по-прежнему остается градостроительный комплекс, сообщил Сергей Собянин. За семь месяцев 2026 года строители сосредоточены на основных задачах по программе реновации, созданию комфортной городской среды и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.
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