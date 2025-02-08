«Пусть у тебя будет рак, сука, и тебя изнасилуют». Носкова выложила видео с хейтерскими комментариями

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

39-я ракетка мира в полуфинале уступила 51-й ракетке Эшлин Крюгер – 6:7(2), 4:6. После этого Носкова выложила 29-секундное видео с десятками скринов сообщений с оскорблениями.