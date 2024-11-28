Россиянам назвали способ не разориться на покупке новогодних подарков

Для того чтобы не разориться на новогодних подарках, следует сначала отложить средства на обязательные ежемесячные траты, а уже после совершать покупки, посоветовал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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