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Россиянам назвали способ не разориться на покупке новогодних подарков

Для того чтобы не разориться на новогодних подарках, следует сначала отложить средства на обязательные ежемесячные траты, а уже после совершать покупки, посоветовал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

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