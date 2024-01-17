Пять станций метро возведут для жителей ТиНАО в 2024 году

В Новой Москве, помимо недвижимости, ведется строительство транспортной инфраструктуры. В 2024 году на этой территории возведут пять станций метрополитена, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
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