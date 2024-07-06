Нефтяной рынок в состоянии неопределенности: куда двинутся котировки Татьяна АрестоваМеждународная обстановка на Ближнем Востоке продолжает вызывать тревогу и неопределенность среди мировых экспертов и аналитиков.
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