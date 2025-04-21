На Минусинской улице освободили площадку для жилья по реновации

В Лосиноостровском районе на северо-востоке столицы освободили территорию для строительства нового жилого комплекса в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.