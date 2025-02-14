Юрист объяснила, чем грозит мигрантам попадание в российский реестр контролируемых лиц

Введение в РФ реестра контролируемых лиц означает, что иностранцам придется крайне внимательно отнестись к соблюдению миграционного режима в России, сказала юрист, гендиректор компании «Синорусс» Сурана Раднаева .
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