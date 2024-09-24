РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла» РСЗО «Фади» ведет огонь. Предположительно, 22 сентября 2024 г.
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РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла» РСЗО «Фади» ведет огонь. Предположительно, 22 сентября 2024 г.
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