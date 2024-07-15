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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

Со сборной Аргентины форвард победил на прошедшем в США Кубке Америки-2024. 37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории.

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