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Российский мобилизованный с позывным «Слон»: войска Украины понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной

Российский мобилизованный с позывным «Слон»: войска Украины понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе города Кременная, который расположен на территории Донбасса.

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