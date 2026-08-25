«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут 173,3 км с общим набором высоты около 1700 метров

26 августа пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 5-й этап Фальсет – Рокетас 173,3 км Профиль /Карта Начало – 14:34 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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