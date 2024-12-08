Черкес Омер Фарук Полат выиграл престижные международные соревнования по боксу лиги King of Kings. В финале соревнований «Ночь чемпионов», который состоялся 1 декабря в Стамбуле, черкесский боксер тяжеловес нанес поражение Мохамеду Галалу из Египта.
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