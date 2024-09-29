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Две гигантские панды вылетели чартерным рейсом из Токио в Китай

Две гигантские панды вылетели чартерным рейсом из Токио в Китай

Гигантские панды Лили и Синсин отправились из Японии в Китай.Лили и Синсин, две гигантские панды, которые живут в токийском зоопарке Уэно, отправились в Китай чартерным рейсом из Международного аэропорта Нарито.

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