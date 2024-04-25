В РФ разрабатывают серию плавучих дронов для подрыва мостов, плотин и ГЭС

В России разрабатываются специальные ударные плавающие беспилотные аппараты, предназначенные для уничтожения таких сооружений, как мосты, понтонные переправы, плотины и гидроэлектростанции, сообщают «Известия».
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