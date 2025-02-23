Раскрыта причина «массового суицида» ВСУ 6 февраля в Курской области Юлия СоколоваВ первых числах февраля военные аналитики и журналисты обратили пристальное внимание на резкий рост потерь среди украинских войск в курском приграничье.
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