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Португалия хочет услилить контроль скоростных катеров из-за наркоторговцев

Португалия хочет услилить контроль скоростных катеров из-за наркоторговцев

Ужесточение контроля при регистрации скоростных катеров предложила ввести португальский министр юстиции Рита Аларкан Жудисе для усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 11 декабря сообщило издание SIC Notícias.

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