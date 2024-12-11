Португалия хочет услилить контроль скоростных катеров из-за наркоторговцев

Ужесточение контроля при регистрации скоростных катеров предложила ввести португальский министр юстиции Рита Аларкан Жудисе для усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 11 декабря сообщило издание SIC Notícias.
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