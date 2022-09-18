Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации России, пишет газета Guardian.