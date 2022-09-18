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Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

  Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН)  Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации России, пишет газета Guardian.

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