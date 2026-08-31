Путин заявил о движении России к урегулированию украинского конфликта

Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на встрече президента РФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.