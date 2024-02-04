Хуситы заявили, что отреагируют на удары США и Британии по Йемену

Представитель мятежников-хуситов, связанных с движением «Ансар Аллах», Яхья Сари выступил с заявлением о том, что хуситы не намерены оставлять ответа авиаудары, которые Соединенные Штаты Америки и Великобритания наносят по территории Йемена.
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