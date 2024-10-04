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Вечерний Новосибирск

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«Успей присоединиться к СВОим!»: в районах НСО разъясняют условия для службы по контракту

«Успей присоединиться к СВОим!»: в районах НСО разъясняют условия для службы по контракту

О том, на каких условиях можно заключить контракт и какими привилегиями пользуются добровольцы, рассказал военный комиссар города Куйбышев, Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области Антон Белевич.

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