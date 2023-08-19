После сообщений о возможной встрече 31 августа президента России Владимира Путина с "другом Эрдоганом" появилась информация о ещё одном серьёзном просчёте Анкары, связанном с Украиной.
"Путин в Турцию не поедет. Эрдоган накосячил". Вскрыт новый серьёзный просчёт Анкары
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Строим АЭС в Турции за свои деньги и говорим, что это будет наша собственность и будет приносить нам доходы. Предел наивности! А ничего, что это государство НАТО и не раз стреляющее нам в спину? Однако либералы наши хотят им ещё хаб газовый возвести. А по действующему потоку я нигде не видел отпускной цены на газ Турции. Скидка видимо может нас удивить!
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9 час.
Андрей Павлов
А когда они первый корабль на воду спустили, мы отношения не испортили? Ну и сейчас не испортим. Раз Путин с ним встречается всё-таки. Бизнес, и ничего личного.
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4 час.
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