"Путин в Турцию не поедет. Эрдоган накосячил". Вскрыт новый серьёзный просчёт Анкары

Геннадий Бережнов

Строим АЭС в Турции за свои деньги и говорим, что это будет наша собственность и будет приносить нам доходы. Предел наивности! А ничего, что это государство НАТО и не раз стреляющее нам в спину? Однако либералы наши хотят им ещё хаб газовый возвести. А по действующему потоку я нигде не видел отпускной цены на газ Турции. Скидка видимо может нас удивить!