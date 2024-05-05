Макрон хочет надавить на Си Цзиньпина ради «олимпийского перемирия»

Китайский лидер Си Цзиньпин 5 лет не посещал Европу с начала пандемии COVID-19. В период с 5 по 10 мая состоится его государственный визит во Францию, Сербию и Венгрию, на фоне существующих политических, экономических и других разногласий между КНР и Западом.
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