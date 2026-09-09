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Ушаков назвал ОАЭ приоритетной площадкой для трехсторонней встречи по Украине

Ушаков назвал ОАЭ приоритетной площадкой для трехсторонней встречи по Украине

ОАЭ является приоритетной площадкой для трехсторонней встречи по Украине. Об этом 9 сентября сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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