Алаудинов назвал фейком данные о расстреле военных ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» назвал фейком данные о расстреле военных ВСУ в Курской области.
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