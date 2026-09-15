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Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали иск к сети «Замания» за нарушение интеллектуальных прав

Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», подала иск в московский суд к сети детских развлекательных центров «Замания».

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