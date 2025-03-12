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Царьград

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Российские войска "Восток" освободили Днепроэнергию в ДНР

Российские войска "Восток" освободили Днепроэнергию в ДНР

Группировка российских войск "Восток" успешно освободила село Днепроэнергия в ДНР. Операция проходила при участии 37-й мотострелковой и 40-й морской пехотной бригад.

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