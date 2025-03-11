Важное предупреждение мужчинам: недостаток секса может иметь смертельные последствия

Ученые предупреждают: недостаток секса может увеличить риск преждевременной смерти у мужчин на 69%. Исследование показывает, что низкое либидо связано с повышенной вероятностью рака и хронических заболеваний.
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