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Zero Hedge

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Cryptos Soar After SEC Issues Tokenization Order: Here's What's In It

Cryptos Soar After SEC Issues Tokenization Order: Here's What's In It

Cryptos Soar After SEC Issues Tokenization Order: Here's What's In It Just days after cryptocurrencies tumbled on Tuesday when the CLARITY act failed to pass the Senate, crypto is surging to close out the week after the Securities and Exchange Commission issued an "Innovation Exemption" order which cleared tokenized stocks to trade onchain.

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