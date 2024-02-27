Суд взыскал с клуба "Мутабор" более 580 тыс. рублей за долги по музыке

ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба "Мутабор", в котором проходила "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой, более 580 тысяч рублей за долги по музыкальным трекам, использовавшихся на мероприятиях.