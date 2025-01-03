В Спас-Клепиках появился новый арт-объект

На светящемся паровозе есть колокольчик, в который можно позвонить и загадать желание. В администрации района отметили, что инсталляция напоминает о ранее существовавшей узкоколейной железной дороге, которая была нитью жизни для местных жителей.
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