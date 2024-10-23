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Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету

Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Одна ракета была уничтожена средствами ПВО над акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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