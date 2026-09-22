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МОСИНФОРМ

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Производство лекарств мощностью 258 тысяч упаковок в год запустят в «Технополисе Москва»

Производство лекарств мощностью 258 тысяч упаковок в год запустят в «Технополисе Москва»

Новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустит производство лекарственных средств, включая препараты для лечения онкологических заболеваний.

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