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Ринат Билялетдинов покинул пост тренера «Спартак» Кострома спустя полтора месяца после назначения. 12 июля у команды первый матч сезона в Лиге PARI

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Спартака» из Костромы. «Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова.

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