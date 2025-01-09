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Три смелых бойца русской армии взяли в плен 11 украинских националистов в Курахово

Три смелых бойца русской армии взяли в плен 11 украинских националистов в Курахово

Украинские боевики замолили о пощаде, когда увидели на своей огневой точке русских военнослужащих.Стало известно о том, что три штурмовика 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск ВС России смело взяли в плен 11 украинских боевиков ВСУ при зачистке одной из многоэтажек в населённом пункте Курахово.

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