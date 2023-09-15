Осака (WTA). 1/4 финала. Путинцева играет с Ван Синюй, Калинская выбыла

Сетка турнира здесь. Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Осака, Япония 11 – 17 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Четвертьфинал Эшлин Крюгер (США) Анна Калинская (Россия) 6:3|6:1 Дата проведения 15 сентября, 04.
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