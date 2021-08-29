Она больше не Екатерина: принявшая монашество актриса Васильева сменила имя

На днях общество взволновало сообщение, что известная российская драматическая актриса, 76-летняя Екатерина Васильева приняла монашеский постриг и ушла из светской жизни, сменила имя и с ним она отказывается от всего, что связывало её с мирской суетой.
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