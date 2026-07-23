Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

Танк Т-62 заметили на улице Усть-Тарки под Новосибирском

Танк Т-62 заметили на улице Усть-Тарки под Новосибирском

Перед установкой тяжёлой техники подрядная организация подготовила площадку. Специалисты уложили дорожные плиты и обустроили песчаную подушку, которая должна обеспечить устойчивость постамента и предотвратить просадку грунта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии