Танк Т-62 заметили на улице Усть-Тарки под Новосибирском

Перед установкой тяжёлой техники подрядная организация подготовила площадку. Специалисты уложили дорожные плиты и обустроили песчаную подушку, которая должна обеспечить устойчивость постамента и предотвратить просадку грунта.
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