США могут прекратить поддерживать Украину из-за атак на аэродромы РФ

Дональд Трамп недоволен решением Украины ударить БПЛА по военным аэродромам России. После воскресной атаки ВСУ в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева, сообщает The Atlantic со ссылкой на трех должностных лиц администрации и внешнего советника Белого дома.