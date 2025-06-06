США могут прекратить поддерживать Украину из-за атак на аэродромы РФ

Дональд Трамп недоволен решением Украины ударить БПЛА по военным аэродромам России. После воскресной атаки ВСУ в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева, сообщает The Atlantic со ссылкой на трех должностных лиц администрации и внешнего советника Белого дома.
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