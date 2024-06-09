Представлены смартфоны Infinix Note 40 Series Racing Edition — их дизайн создан совместно с BM...

Представлены смартфоны Infinix Note 40 Series Racing Edition — их дизайн создан совместно с BMWСерия смартфонов Infinix Note 40 включает в себя пять моделей — Note 40 4G, Note 40 5G, Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+, каждый из которых доступен в разных цветовых вариантах.