Пробка на 6 км множится на КАД, где перед вантовым мостом перекрыли полосу для уборки Затор вырос 2 апреля на внутреннем кольце, где водителям ограничили движение.
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Пробка на 6 км множится на КАД, где перед вантовым мостом перекрыли полосу для уборки Затор вырос 2 апреля на внутреннем кольце, где водителям ограничили движение.