Без ответа. Правительство Германии работает по принципу молчания и мычания

Пресс-конференция правительства 27 июля прошла под знаком двух крупных событий — террористического акта, который был совершен во время берлинского Christopher StreetDay (CSD), и крупных лесных пожаров в Южной Европе, — а также перестановки в кабинете министров.
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