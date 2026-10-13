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Кардиолог Поскакалова предупредила, что стойкая отечность ног может быть симптомом сердечной и венозной недостаточности

Кардиолог Поскакалова предупредила, что стойкая отечность ног может быть симптомом сердечной и венозной недостаточности

Вечерняя отечность ног может быть как физиологической реакцией, так и признаком опасных патологий. Об этом RT рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

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