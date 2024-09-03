HR-эксперт Пак: отсутствие корпоративной культуры у компании должно насторожить

Соискателей в первую очередь интересуют заработная плата, график работы, месторасположение офиса. В списке пожеланий корпоративная культура компании как отдельный пункт либо занимает последнее место, либо вовсе отсутствует.
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