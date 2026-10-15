В Омске перед судом предстанут двое мужчин, которые на парковке у торгового центра «Омский» отобрали у предпринимателя портфель с 8 миллионами рублей, а при попытке потерпевшего остановить их вытолкнули его из машины.
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