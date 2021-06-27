Как динозавры жили на крайнем севере и юге? Как переживали настоящие зимы?

Как сильно изменился облик динозавров за последние десятилетия. Теперь это не медлительные рептилоидные гиганты, а оперенные родственники птиц, что сумели приспособиться даже к самым сложным условиям.
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